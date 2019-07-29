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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.07.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Esenler’de korkunç olay! 2,5 yaşındaki kuzenini çatıdan attı…

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Esenler’de otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atılan 2,5 yaşındaki Yunus bebek yaşam mücadelesi veriyor. Minik çocuğun çatıdan atılarak park halindeki otomobilin üzerine düştüğü feci anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akıllara durgunluk veren olay Cumartesi günü Esenler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre 2,5 yaşındaki Yunus Efe Özay annesiyle birlikte, Esenler’deki teyzesinin çatı katındaki dairesine geldi. Annesi ve teyzesi çatıda oturduğu sırada minik Yunus Efe 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından 6. kattan aşağıya atıldı. Atılan çocuk yolun karşı tarafında duran park halindeki otomobilin üzerine düştü.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE

Olayın hemen ardından yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Çocuğu olay anında hastaneye götüren görgü tanığı Enes Ercan, “ Çocuğun düştüğünü gördük. Engelli bir çocuk varmış çatı katından atmış. Biz de arkadaşın arabasıyla aldık hastaneye götürdük” dedi.

Doktorların hayatta tutmak için yoğun mücadele verdikleri çocuk solunum cihazına bağlı tutulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Başlatılan soruşturma kapsamında olay anında çatıda bulunan anne ve minik çocuğun teyzesinin de şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma yürütülürken minik çocuğun atıldığı anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan ve arabanın camına yansıyan görüntülerde minik çocuğun yukarıdan atıldığı görülüyor. Çocuğun hızla arabanın üzerine düştüğü an kameralara yansıyor.

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