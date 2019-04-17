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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.04.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Esenler 'mangal' için kararını verdi

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Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmamasına ilişkin halk oylamasında "evet" kararı çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmamasına ilişkin halk oylamasına gidildi.

15 Temmuz Millet Bahçesi'ne gelen ziyaretçiler, parkın girişine konulan sandıkta, geçen cumartesi gününden bu yana oylarını kullandı. 
Bugün sona eren oylamaya, 3 bin 651 kişi katıldı. Oylama sonucunda, 2 bin 446 kişi "evet", bin 205 kişi "hayır" oyu verdi.

"MANGALLARLA İLGİLİ DEĞİŞİK ALANLAR OLUŞTURDUK"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yaptığı açıklamada, Esenler'deki Millet Bahçesi'nin İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden biri olduğunu söyledi.

Bahçenin yaklaşık 240 bin metrekare büyüklüğe sahip olduğunu, içerisinde meyve ve çocuk bahçelerinin, gençlik merkezlerinin, biyolojik havuzun ve yüzyıllık ağaçların bulunduğunu ifade eden Göksu, "Millet bahçesi, sadece Esenler'e hizmet vermesinin ötesinde özellikle bu civardaki bütün ilçelere hizmet veren bir millet bahçesi. Bahçenin içerisinde mangallarla ilgili değişik alanlar oluşturduk. Mangallar yakıldıkça zaman zaman özellikle civar evlerden ve parkın içerisinde bulunanlardan şikayetler gelmeye başladı. 'Biz duman kokusu altında millet bahçesinde piknik yapmak istemiyoruz.' diyenler oldu. Bunun üzerine 'Biz kendimiz karar vermeyelim, bunun nihai kullanıcıları karar versin.' diyerek, bir çalışmaya girdik. Geçtiğimiz hafta buraya sandıkları koyduk." diye konuştu.

Esenler mangal için kararını verdi


 

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