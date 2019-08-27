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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.08.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Esenboğa Havalimanı'nda ele geçirildi! 128 adet…

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Esenboğa Havalimanı'nda ele geçirildi! 128 adet…

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 350 bin lira değerinde 128 adet kunduz ve tilki postu ele geçirdi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bir yolcunun Esenboğa Havalimanı'na çok sayıda hayvan postuyla geleceği ihbarı üzerine Ticaret Bakanlığı kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden çok yönlü araştırma başlatıldı. Türkiye’ye gelecek yolcuların bilgilerinin önceden alınarak risk analizine tabi tutulduğu "Varış Öncesi Yolcu Bildirimi" programı üzerinden yapılan incelemede, söz konusu şahsın ne zaman hangi uçakla Esenboğa Havalimanı'na geleceği tespit edildi. Elde edilen bilgi ve belgeler Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Paylaşılan bilgiler ışığında Esenboğa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince uçak Esenboğa Havalimanı'na iner inmez şüpheli yolcu gözetim altına alındı. Bagajlarını aldıktan sonra gümrüğe tabi eşyası olmayan yolcuların kullandığı yeşil hattan geçerek çıkış kapısına yönelen şahıs durdurularak, bagajları X-ray cihazına yönlendirildi. Yapılan taramada şüpheli yoğunluğa rastlanan bagajlar açılarak detaylı arama yapıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan arama neticesinde şahsa ait iki bavulda 68 adet kunduz postu ve 60 adet tilki postu olmak üzere toplam 128 adet hayvan postu ele geçirildi. Ele geçirilen postların gümrüklenmiş değerinin 350 bin Türk lirası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili yürütülen adli tahkikat devam ediyor.

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