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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Eşekle gelen Dostoyevski

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Eşekle gelen Dostoyevski

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde doğup büyüyen ve halen Almanya’da işçi olarak çalışan Ersin Bilge, yoksul geçen okul yıllarında hep bir defter, kalem, silgi yardımı beklemiş eşekle dağıtılan. O zaman gelen olmamış ancak o hayali şimdi gerçek. Yıllar önce ayrıldığı Çayırlı ilçesine dönen Bilge, köyleri gezip eşekle çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıyor. Dağıtılan kitaplar arasında dünyaca ünlü Rus romancı Dostoyevski’nin eserleri de var.

ALMANYA’da işçi olarak çalışan Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirerek, doğup büyüdüğü Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı 10 köyü eşekle gezip çocuklara klasik roman, kalem, defter, silgi ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. 1 Ağustos’tan bu yana köyleri dolaşan Bilge, “Ben köyde okurken defterim, kalemim ve silgim yoktu. O zaman öğretmenimize, ‘Biri çıkıp da defter ve kalemleri eşeklere yükleyip getiremez mi?’ diye sormuştum. O hayalimi bugün gerçekleştirdim” dedi.

Eşekle gelen Dostoyevski

1992’DE ALMANYA’YA YERLEŞTİ

Çayırlı’nın Yukarıkartallı köyünde 1963’te doğan Bilge, ilkokulu köyünde okudu. Kitap, defter ve kalem eksikliği çeken Bilge, okulu bitirince ailesiyle İstanbul’a göçtü. Maliye memuru olarak görev yaparken 1992’de Almanya’ya yerleşti. Oberhuasen’de bir tuğla fabrikasında çalışan Bilge, evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. Bu ülkede 45 Alevi derneğinin başkanlığını da üstlenen Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 1 Ağustos’ta Erzincan’a geldi. Ve hayalini gerçekleştirmek için işe koyuldu: “Çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için kendi imkânlarımla klasik romanlar, kalem, defter ve silgi aldım. Eşek kiralayarak köylerde kitap ve kırtasiye malzemelerini dağıtmaya başladım.”

Eşekle gelen Dostoyevski

‘EŞEKLE DOLAŞMAM YAYILDI’

Bilge, köyleri gezdiğinin duyulması üzerine Kaymakam Ömer Büyükergene tarafından çağrıldığını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Eşekle dolaşmam dilden dile yayıldı. Kaymakam beni çağırdı. ‘Bu benim çocukluk hayalimdi. Çocuklara dünya klasiklerini ve kırtasiye malzemelerini dağıtmak, onların çağdaş bir ülkenin çocukları olmasını istiyorum. Dilerim içlerinden biri Nobel alır ve ben onur duyarım’ dedim. Kaymakam çok olumlu karşıladı. Kitapları inceledi. Bana bir liste verdi. O liste dahilinde geziyorum.”

Eşekle gelen Dostoyevski

İlçe merkezi ve Çaykent köyü ile başladığı ziyaretlerini Büyükyayla, Saygılı, Saraycık, Verimli, Akyurt, Mazlumağa, Mantarlı köyleriyle sürdürdüğünü anlatan Bilge, en son kendi köyü olan Yukarıkartallı’ya gideceğini söyledi. Bugüne kadar 1000’e yakın kırtasiye malzemesi ve kitap dağıttığını kaydeden Bilge, şöyle konuştu: “Aileleri görünce çok üzüldüm. Bu çağda bu yoksulluğu gördüğüm için çok etkilendim. Kitaba, giyim kuşama, ayakkabıya muhtaçlar.  Bazı köylerde bir arpa boyu yol alınmamış. Kendi açımdan çok mutluyum. Keşke olanaklarımı genişletsem de her yıl gelip çocuklara kitaplar dağıtsam.”

 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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