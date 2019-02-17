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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MARDİN (İHA)
17.02.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Şoke eden görüntünün ardından o eşeğin sahibi konuştu!

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Mardin’de eşeğe eziyet çektiren hayvan sahibi Şehmus Sebutan konuştu. Sebutan yaptığından dolayı özür dileyerek “Ben de hayvanları çok seviyorum. Eşeği emekli edeceğim, sadece turistlerin sevip fotoğraf çektirmelerine izin vereceğim” dedi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde eşeğe yüzlerce kiloluk ev eşyası taşıtması ile gündeme gelen Şehmus Sebutan, hayvanseverlerden özür dileyerek, “Ben de hayvanları çok seviyorum. 'Kurt' ismini verdiğim eşeğimi emekli ediyorum, sadece tarihi Mardin’de turistlerin sevmesi ve fotoğraf çekmesi için kullanacağım” dedi.

Şehmus Sebutan, Mardin'in tarihi ve turistik bölgelerinden olan Birinci Cadde’de, yanında gezdirdiği eşeğe yüzlerce kiloluk ev eşyaları taşıttı. Vatandaşların tepki gösterip cep telefonlarına kaydettiği görüntünün basın yayın organlarında yer almasının ardından Sebutan’a tepkiler çığ gibi büyüdü. Olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Sebutan, yanlış anlaşıldığını savunarak, 'Kurt' ismini verdiği eşeği ile birlikte tüm hayvanseverlerden özür diledi.

 “EŞEĞİMİ ÇOCUĞUM GİBİ GÖRÜYORUM”

Eşeğe işkence yapmadığını, koltukların taşınabilecek ağırlıkta olduğunu savunan Sebutan, kendisinin hamallık yaptığını, yükü önce kendisinin taşırdığını dar sokaklara gelince de eşeğe yüklediğini söyledi. Sebutan, “O yük kaba gözüktüğü için ağır sandılar. Yük ağır olsa ben taşıyamam. Ben bu hayvanı benim çocuğum gibi görüyorum, oğlum gibi görüyorum. O yük ağır değildi, benim ekmek teknem. Ben ekmek teknemi nasıl sakatlarım. Yükünü fazla yükleyip sakatlasam ben o gün aç kalacağım. Benim rızkım çocuklarımın rızkıdır bu hayvan” diye konuştu.

 “EŞEĞİME AKŞAMLARI ÜŞÜMESİN DİYE BATTANİYE ÖRTÜYORUM”

Hamallık dışında yapacak başka bir işinin olmadığını kaydeden Sebutan, şöyle konuştu:

“Ben hırsızlık yapamam benim işim hamallık. Hayvanseverlerden özür diliyorum. Ben de hayvan besliyorum, güvercin, at, eşek, köpek besliyorum. O gün eşeğin taşıdığı yük çok ağır değildi. Yük ağır olsa ben taşıtmazdım hayvana zaten. Bu benim ekmek teknem, ben akşam gittiğimde onu tarıyorum, semerini çekiyorum üşümesin diye battaniye örtüyorum. Elekle samanını eliyorum toz olmasın diye. Ben yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Yük kaba olduğu için ağır gözüktü. Hayvanseverlerden özür diliyorum.”

 KURT İSİMLİ EŞEK EMEKLİ OLACAK

Görüntülerin çıkmasından sonra eşeğini emekliye ayırdığını belirten Sebutan, şöyle devam etti:

“O günden sonra turistlerin görmesi için Zinciriye Medresesi’nin önüne getiriyorum, turistler görüp fotoğraf çektiriyor. Bu işi yapmayacağım artık. Her yerde adım çıktı, ben artık utanıyorum. Ben hayvanımı seviyorum, herkesten özür diliyorum.”

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