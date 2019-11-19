Eşe ‘kasa’ uzaklaştırması

Ankara 7. Aile Mahkemesi’ndeki dava dosyasına göre, Tülin D. ile Mustafa D. 1994 yılında evlendi. Tülin D., kocasının kendi şirketinde çalışan D.Ç. isimli kadınla ilişkisi olduğu iddiasıyla boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, Mustafa D. ile D.Ç.’nin 7 Temmuz ile 5 Temmuz tarihleri arasında birlikte tatile gittikleri iddia edildi.

VALİZLERİ GETİRMEDİ

Dava dilekçesinde, Mustafa D.’nin İstanbul’dan Ankara’ya dönerken 3 adet valizini uçağın bagajına vermesine rağmen bunları eve getirmediği belirtilerek, “Delil bırakmamak adına tatilde kullandığı giysileri evin dışında temizlettikten sonra peyderpey eve getirmiştir. Böyle bir tedbir almış olması, tatile ilişkin özellikle biyolojik delilleri gizlime çabasının ürünüdür” denildi. Tülin D.’nin avukatı Erkin Göçmen, Murat D. ile D.Ç.’nin aynı odada kaldığını gösteren kayıtları da delil olarak dava dosyasına sundu.

KASAYA YAKLAŞMASIN

Tülin D. 50 bin TL tedbir nafakası talep ederken, 5 milyon TL maddi ve 5 milyon TL de manevi tazminat talebinde bulundu. Tülin D.’nin avukatı Göçmen, Mustafa D. hakkında ayrıca aile içi şiddet gerekçesiyle uzaklaştırma talebinde de bulunarak şöyle dedi: “Davalının gerek evlilik dışı münasebeti ve bu kişi ile zina etmesi gerekse müvekkilimi görmezden gelerek aşağılayan ve rencide eden diğer davranışları psikolojik şiddet boyutlarına ulaşmıştır. Ayrıca evde davalıya ait bir kasa bulunmaktadır. Bu kasada davalıya ait tapu, para ve diğer kıymetli eşyaların bulunduğunu sanmaktayız. Bu sebeple biz dilekçemizin talep sonucunda bu kasa içeriğinin tespitini de talep ediyoruz. Yine davalının tek başına şifresine sahip olduğu bu kasayı boşaltmasının önlenmesi ve müşterek konuta ait kamera kayıtlarını ele geçirerek silmesinin önlenmesi lazım gelmektedir.”

İDDİALAR GERÇEKDIŞI

Davalı Mustafa D.’nin avukatı ise sunduğu cevap dilekçesinde şunları belirtti: “Davacının (Tülin D.) zina iddiası ve diğer iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Evlilik birliği sürecinde son birkaç yıl içerisinde yaşanan olumsuzlukların tamamı davacının anlamsız kıskançlığına bağlıdır. Müvekkil, davacının boşanma davasını direk kendisine maddi menfaat temin etmek için açtığına, sağlıksız bir ruh haliyle doğru düşünemediği için kendince müvekkili cezalandırmak maksadıyla bu yola başvurduğuna inanmaktadır ve bu nedenle 25 yıllık evliliğini istememektedir.”

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Tedbir talebini kabul eden Ankara 7. Aile Mahkemesi, Mustafa D.’nin 1 ay süreyle, Tülin D. veya çocuklara ve aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine karşı şiddet veya korkuya yönelik davranışlarda bulunmamasına, iletişim vasıtaları ile rahatsız etmemesine karar verdi.