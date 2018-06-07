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    Eşe de kelepçe

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    07.06.2018 - 21:21 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz 11 Aralık’ta Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde uçuruma yuvarlanan araçta, bankacı Salih Şahin (41) hayatını kaybetmişti.

    Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, araçta fazla hasar olmaması ve bir yakınının verdiği ifadede, “Salih’in cesedi bulunduğunda üzerinde atleti yokmuş, Salih atletsiz giyinmezdi. Emniyet kemeri de takılı değilmiş. Salih Emniyet kemeri takmadan asla aracını hareket ettirmezdi” demesi üzerine olayı mercek altına aldı.

    Soruşturma sürerken eşi Aslı Şahin, aracını satıp Murat A. ile İzmir’e taşındı. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre Salih Şahin kazada ölmemiş, boğularak öldürülmüştü.

    TELEFONA ENGELLEYEN PROGRAM
    Tüm şüphelerin üzerinde toplandığı Aslı Şahin ve sevgilisi Murat A. İzmir’de gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. Sorguda ikisi de suçlamaları kabul etmedi. Cep telefonlarına ise incelenmek üzere el konuldu.

    Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği ikili serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine üst mahkeme iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Şüpheli Murat A., İzmir’de tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

    Bilgisayar programcısı olduğu belirtilen Aslı Şahin’in incelemeye alınan cep telefonu, bir programın engellemesi nedeniyle incelenemedi. Polisin bu programı etkisiz hale getirme çabası sürerken, Aslı Şahin de önceki gün akşam saatlerinde Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu. Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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