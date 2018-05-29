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    Escobar vurgunu

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    29.05.2018 - 22:47 | Son Güncelleme:

    Sosyal medyada ‘Escobar’ adını kullanan Yusuf V.’nin elebaşılığını yaptığı çete, İstanbul’da 2 çağrı merkezi kurup, banka bilgilerini ele geçirdiği 10 bin kişiyi çağrı merkezlerinden banka görevlisi rolünde aradı.

    Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kredi kartlarından bilgileri dışında para çekildiği yönündeki ihbarlar üzerine başlattıkları çalışmada şüphelilerin Beyoğlu’nda çağrı merkezi kurduklarını belirledi. 8 ay boyunca süren teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak yaptığı aramalarda ‘Kredi masrafınız olarak bankamızda kalan 750 lira bakiyeniz bulunmakta, bunu geri ödemek için sizi arıyoruz’ diyerek vatandaşları ikna ettikleri belirlendi. Cep telefonlarına gelen şifreyi alan şebeke üyeleri internet bankacılığı hesabına giriş yaparak hesapları boşaltıyordu. Banka bilgileri kullanılarak hesaplardan çekilen 2 milyon TL çetenin hesaplarına aktarıldı.
    Çeteye yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

    Elebaşı Yusuf V.’nin vurgun paralarıyla lüks bir yaşam sürdüğü ve KKTC’ye giderek kumar ve eğlencede paraları yediği belirlendi.

    Etiketler: Dolandırıcılık , Siber suçlar , gazetehaberleri , gündem
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