Escobar vurgunu

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kredi kartlarından bilgileri dışında para çekildiği yönündeki ihbarlar üzerine başlattıkları çalışmada şüphelilerin Beyoğlu’nda çağrı merkezi kurduklarını belirledi. 8 ay boyunca süren teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak yaptığı aramalarda ‘Kredi masrafınız olarak bankamızda kalan 750 lira bakiyeniz bulunmakta, bunu geri ödemek için sizi arıyoruz’ diyerek vatandaşları ikna ettikleri belirlendi. Cep telefonlarına gelen şifreyi alan şebeke üyeleri internet bankacılığı hesabına giriş yaparak hesapları boşaltıyordu. Banka bilgileri kullanılarak hesaplardan çekilen 2 milyon TL çetenin hesaplarına aktarıldı.

Çeteye yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.



Elebaşı Yusuf V.’nin vurgun paralarıyla lüks bir yaşam sürdüğü ve KKTC’ye giderek kumar ve eğlencede paraları yediği belirlendi.



