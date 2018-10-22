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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
22.10.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

'Eşcinsel ilişki' ile suçlanan kamyoncular ilk kez hâkim karşısında

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
'Eşcinsel ilişki' ile suçlanan kamyoncular ilk kez hâkim karşısında

Kâğıthane Belediyesi’nin, birlikte çalıştıkları çöp işçisi M. Ş. (27) ile cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesi ile işten çıkardığı 3 çöp kamyonu şoförü ilk kez hâkim karşısına çıktı. Suçlanan üç şoförden birinin açtığı işe iade davasında, tanık olarak dinlenen isim ise, belediyenin işten çıkardığı diğer bir şoför oldu. Belediye avukatı, tanık olarak dinlenen şoförün de olaya karıştığını söyleyerek “Tanıklığına itiraz ediyoruz” dedi. Duruşma sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı.

KÂĞITHANE Belediyesi, uzun yıllar belediye temizlik hizmetleri biriminde çalışan çöp kamyonu şoförleri İ. D. (50), A. A. (47) ve R. S.’yi (42) geçen 12 Nisan günü tazminatsız işten çıkardı. Belediyenin, söz konusu kişileri işten çıkarmasının gerekçesini ise, çöp toplama işi yapan M. Ş. (27) ile cinsel ilişkiye girdikleri iddiası oluşturdu.

ÜÇÜ DE DURUŞMA SALONUNDAYDI
İşten çıkarılan işçilerden ikisi, olay ile ilgileri olmadığın belirterek işe iade davası açtı. R. S.’nin İstanbul İş Mahkemesinde görülen davasında ilk duruşma geçen perşembe günü yapıldı. Duruşmaya, R.S.’nin yanı sıra, İ. D. ve A. A. ile arkadaşları katıldı. Davalı Kâğıthane Belediyesi adına ise duruşmaya belediye avukatı katıldı.

Çöp kamyoncularının eşcinsel ilişkisi belediyeyi karıştırdı
Çöp kamyoncularının eşcinsel ilişkisi belediyeyi karıştırdı

NİYE İFTİRA ATTI BİLMİYORUM
Duruşma önce, R. S.’nin tanık olarak gösterdiği İ. D. dinlendi. İ. D. verdiği ifadede iddiaya konu cinsel ilişkinin söz konusu olmadığını söyledi. İ. D., kendilerine iftira atıldığını belirterek, M. Ş.’nin de olduğu bir sırada Nurtepe semtinde birlikte bira içtiklerini, sonrasında ise ayrıldıklarını söyledi. İ. D. ifadesinin devamında “Aradan yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra, M. isimli şahsın, davacıya ve bana cinsel ilişkiye girdiğimize dair iftira attığını öğrendim. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Neden böyle bir iftirada bulunduğunu bilmiyorum. Bu iftiradan sonra davacı (R. S.) ben ve A. işten çıkarıldık. M. isimli kişi çalışmaya devam ediyor” dedi.

BELEDİYE AVUKATI: ‘TANIK, OLAYIN FAİLİ’
İ.D.’nin tanıklığına ise Kâğıthane Belediyesi avukatı itiraz etti. Avukat, “Tanığın beyanını kabul etmiyoruz. Zira kendisi de olayın faili durumundadır” sözleri ile itiraz etti.

BİRA İÇTİK BEN AYRILDIM
Davacı konumdaki R. S. ise savunmasında M. Ş. ile birlikte 1,5 yıl çalıştıklarını belirterek “Yaklaşık 3 yıl önce iş yaptığımız fabrikanın müdürü bizi temizlikten dolayı şikâyet etti. Ben de M.’ye ‘Yerleri iyi süpür’ dedim. Ben şofördüm; kendisi temizlik işçisiydi. Ben düzgün süpürmesini söyleyince bana ana-avrat küfretti. Bunun üzerine kendisine tokat attım. Amire durumu haber verdim. Kendisi, ‘Bana gönder ben ona iş vermeyeceğim’ dedi. Ertesi gün M. isimli şahsı benim yanımdan aldılar. Arkadaşlarımla bira içmeye gelirken kendisi (M.) de geldi. Ben gitmek istemedim ama gittim. Bira içtikten sonra ben ayrıldım. Yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra M., tacize uğradığını iddia etti. Bu olay nedeni ile işten çıkarıldım. Ben böyle bir taciz olayı görmedim” şeklinde konuştu.

KAHVEHANEYE DAHİ GİDEMİYORUM
R. S. savunmasının sonunda ise, mahkeme başkanına hitaben “Efendim, bu olay yüzünden, ne camiye, ne kahvehaneye ne de kimsenin bayramına gidebiliyorum” diyerek olay ile ilgisinin olmadığını vurguladı. Mahkeme, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı Kasım ayı başına bıraktı.

DURUŞMA SONRASI GERGİNLİK
Duruşma sonrası ise, kısa süreli bir gerginlik yaşandı. R.S, belediye adına duruşmaya giren avukata tepki gösterdi. Gerginlik, R. S. ile birlikte gelenlerin girmesi ile son buldu. Öte yandan, işten çıkarılan bir diğer işçi A. A.’nın işe iade talepli davasının ilk duruşması ise bu ayın sonunda yapılacak.

 

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.10.2018-2)
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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