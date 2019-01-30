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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
30.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Eşcinsel ilişki ile suçlanan çöp kamyonu şoförünün davasında flaş karar

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Eşcinsel ilişki ile suçlanan çöp kamyonu şoförünün davasında flaş karar

İş Mahkemesi, birlikte çalıştıkları çöp işçisi arkadaşları M. Ş. (27) ile eşcinsel ilişkiye girdikleri gerekçesi ile işten atılan 3 çöp kamyonu şoförü ile ilgili görülen bir davada kararını verdi. Mahkeme, R. S.’nin (43) işe iade davasını kabul etti, sözleşmenin feshi kararını iptal etti.

Kâğıthane Belediyesi’ne bağlı temizlik şirketinde çalışan 4 işçinin karıştığı ‘eşcinsel ilişki’ iddiası, Hürriyet Dünyası’nın haberi ile gündeme gelmişti. Dava dosyalarına göre olay, çöp toplayıcısı olarak çalışan M. Ş.’nin anlatımları sonrası ortaya çıktı. Farklı bir ekipte görevlendirilen M. Ş., iddiaya göre, çöp kamyonu şoförleri İ. D. (51), A. A. (48), R. S. (43) ile zaman zaman birlikte olduklarını söyledi. 

İKİSİ DAVA AÇTI

Söylentinin, işçilerin bağlı olduğu şirkete ulaşması sonrası İ. D., A. A. ve R. S.’nin iş akitleri feshedildi. Geçen Nisan ayı ortasında alınan karar sonrası işçilerden ikisi işe iade davası açtı. 

OLAY İLE İLGİSİ YOK

İstanbul 34. İş Mahkemesinde davası görülen R. S.’nin işe iade talepli davasında karar bugün çıktı. Bu sabah yapılan duruşmaya taraf avukatları katıldı. R. S.’nin avukatı Mehmet Benan Ülgen, “Müvekkilim R. S.’nin meydana gelen olayda etkisi yoktur. Tanık beyanları ile de durum bellidir. Davanın kabul edilmesini talep ederiz” dedi.

 DAVA SÜRESİNDE AÇILMADI

Davalı belediye şirketi avukatı Nebi Karaca ise savunmasında “Süresinde açılmayan davanın reddini talep ederiz. Hem haklı fesih hem de geçerli fasih koşulları oluştuğundan davanın reddini talep ederiz” dedi. 

MAHKEME: İŞE İADE EDİLSİN

Mahkeme, tarafların savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Davanın kabulüne karar veren mahkeme, iş sözleşmesinin feshini geçersiz kaldı. Mahkeme, R. S.’nin işe iade edilmesine karar verdi.

Bir diğer çöp kamyonu şoförü A. A.’nın davası ise şubat ayında görülecek.

Çöp kamyoncularının eşcinsel ilişkisi belediyeyi karıştırdı
Çöp kamyoncularının eşcinsel ilişkisi belediyeyi karıştırdı
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