Esas karne çocuklarımızın mutluluğu
MİLYONLARCA öğrenci için yarıyıl zili çalarken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı.
Selçuk’a Vali Vasip Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu eşlik etti. Karne dağıttığı sınıfta öğrencilere seslenen ardından ise çıkışta gazetecilere açıklama yapan Selçuk, şunları söyledi: “Çocuklarımızın başarısı sevinci, mutluluğu bizim için asıl karne. O yüzden de hepinize mutluluklar, başarılar diliyorum. Tatilde tamamen boş durmak doğru değil. Yeni şeyler yapmanız lazım Arkadaşlarınıza daha çok yardım etmek, hayvanları daha çok korumak gibi şeylere daha çok ilgi gösterirseniz memnun olurum. Hepinize güzel, mutlu bir tatil dönemi diliyorum. Sonra koşa koşa okula gelin.”
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