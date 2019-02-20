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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkan YILMAZ/DHA
20.02.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Eşarbını bağlarken başına geldi! 2 yıl sonra...

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Kastamonu'da oturan Nazmiye Sakallıoğlu'nun (63), 2017 yılında eşarbını bağlarken ağzına alıp yanlışlıkla yuttuğu 3 santim uzunluğundaki iğne, 2 yıl sonra 'öksürük' şikayetiyle hastaneye gittiğinde yeri belirlenerek, operasyonla çıkarıldı.

Evli ve 2 çocuk annesi Nazmiye Sakallıoğlu, 2 yıl önce eşarbını bağlarken ağzına aldığı iğneyi yanlışlıkla yuttu. İğneyi su içerek çıkarmaya çalışan Sakallıoğlu, bunda başarılı olamayınca Kastamonu, Ankara ve İstanbul'da hastanelere başvurdu. Ancak, Nazmiye Sakallıoğlu'nun yuttuğu iğnenin yeri tespit edilemedi.

Sakallıoğlu, 1 hafta önce geçmeyen 'öksürük' şikayetiyle Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Göğüs Cerrahi Uzmanı Doktor Tarık Yağcı tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde, Nazmiye Sakallıoğlu'nun akciğerinde 3 santim uzunluğunda eşarp iğnesi saptandı. Yaklaşık 1,5 saat süren kapalı operasyon ile Sakallıoğlu'nun akciğerindeki iğne çıkarıldı.

'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM'

Yapılan operasyonla sağlığına kavuşan Nazmiye Sakallıoğlu, "Herkes 'gıcık', 'alerji' dedi. Doktorum Tarık Yağcı Bey'e geldim. Film çekti, iğneyi gördü. Operasyonum çok iyi geçti, çok iyiyim şimdi. Hanımlara tavsiyem, iğneyi ağızlarına almasınlar. Çok zor bir şey. Çok iyiyim şu an, sağlığıma kavuştum" dedi.

Eşarbını bağlarken başına geldi 2 yıl sonra...

'SOLUNUM DURMASINA YOL AÇABİLİR'

Uzman Doktor Tarık Yağcı ise bu tür olayların daha çok çocuk yaş grubunda görüldüğünü kaydetti. Yabancı cismin geçmeyen öksürük, hırıltı, kanlı balgam ve solunum durmasına neden olduğunu belirten Yağcı, "Hastamız da 2 yıldır geçmeyen öksürük şikayeti ile başvurmuştu. Yapılan tetkiklerinde sol akciğerde yabancı cisim aspirasyonu şüphesiyle hastaya cilt bronkoskopi uyguladık. Bu cismi bronkoskopi ile kameralı yöntemle, açık ameliyata gerek kalmadan, iğneyi tamamen çıkarttık. İşlem komplikasyonsuz sonuçlandı ve hastamız sağlığına tekrar kavuştu" diye konuştu.

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