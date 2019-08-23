Esad’dan bu kez 8 numaraya taciz atışı

SURİYE’de kritik öneme sahip Han Şeyhun ilçesinin tamamını ve ilçenin kuzeydoğu bölgesini de alarak Morik’teki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 9 numaralı gözlem kulesinin yanı sıra Kefer Zita ilçesini de çevreleyen Esad güçleri dün de Maarat el Numan ilçesine bağlı Sırman köyünde bulunan 8 numaralı gözlem kulesine taciz atışı yaptı.

Rejime ait savaş uçakları dün öğleden önce Sırman’daki TSK gözlem kulesinin 7.5 kilometre güneybatısındaki bölgeyi ağır makineli silahlarla taradı. Esad’ın kuşattığı Han Şeyhun’un kuzeyine denk gelen Sırman’daki gözlem kulesinde herhangi bir zayiatın meydana gelmediği bildirildi. TSK’nın, İdlib’in kuzeyindeki gözlem kulelerine takviye gönderdiği bildirildi. Kule geçen yıl 15 Şubat’ta faaliyete geçmişti. Haziranda Morik (9 numara) ve Zaviye’deki (10 numara) gözlem noktaları birçok kez rejim güçlerinin hedefi olmuş, Zaviye’de 1 asker şehit düşmüş, 3 asker de yaralanmıştı. Son olarak 19 Ağustos’ta Morik’teki gözlem kulesine takviyeye giden TSK konvoyunun bulunduğu güzergâh havadan vurulmuş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil de yaralanmıştı.

GÜNEYE DOĞRU KORİDOR İDDİASI

Hürriyet’in sahadan ulaştığı bazı muhalif kaynaklar, Esad’ın İdlib’deki sivillerin bölgeden çıkmasına imkân tanımak için bir koridor açılacağı duyurusunda bulunduğunu iddia etti. Bu kaynaklar, rejimin havadan koridor açılacağına dair duyurular attığını öne sürdü. Bazı yabancı haber ajansları da Han Şeyhun’un rejim güçlerine geçmesinden sonra bölgeden 120 binden fazla sivilin kuzeye kaçtığını duyurdu. Koridor iddiası doğru ise bunun rejimin İdlib’e yönelik Rusya’nın desteğiyle şimdikinden çok daha kapsamlı ve yoğun bir harekâta hazırlık yaptığı anlamına gelebileceği de savunuldu.

‘TERMOBARİK’ FÜZE İDDİASI

Rejim ve Rusya’nın saldırıları dün de devam ederken, Rusya’nın ‘ciğer parçalayıcı’ olarak bilinen ve Suriye’ye terör örgütü DEAŞ’la mücadele için getirdiği ‘Termobarik’ füzeleri kullandığı öne sürüldü. Bu füzeler patladığı yerde havadaki oksijen ve azotu vakumlayarak yok ettiği için kurbanların ciğerlerini parçalıyor. Muhalif kaynaklar, sivillerin saldırılardan kurtulmak için camilere sığındığını, iki gün içinde İdlib’in güneyinde 7 caminin vurularak yerle bir edildiğini ileri sürdü. Maarat el Numan ve Serakib ilçeleri ile Deyr bölgesinin batı ve doğusu, Hiş, Kefersecne, Muka, Tuh, Bsenkul ve Tel Mennis köyleri ile Temaniye beldesi ve Halep’in güneybatısındaki Tali Hadiyah da rejim ve Rusya’nın hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırılarda en az 6 sivilin öldüğü bildirildi.

KREMLİN MEMNUN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Han Şeyhun kasabasının rejim kuvvetlerinin denetimine geçmesinden memnuniyet duyduklarını açıkladı. Moskova’da konuşan Peskov, “Suriye’de terör mihraklarına karşı elde edilen lokal zaferleri memnuniyetle karşılıyoruz. Han Şeyhun için de bu tavrımız geçerli. Zaten işin başından beri Suriye’de ilan edilen tüm güvenlik bölgelerinde terörist sayılan militan gruplarına karşı mücadelenin devam edeceği söylenmişti” dedi. Rus sözcü, İdlib’de Türk askeri konvoyuna rejimin ateş açmasının ardından Ankara’nın “Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak” açıklamasına ilişkin de “Evet. Önümüzdeki birkaç gün içinde bir telefon görüşmesi ihtimal dışı değil” dedi. (Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA)