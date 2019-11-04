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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.11.2019 - 18:03, Son Güncelleme:

Eş zamanlı düğmeye basıldı... 23 bin 102 ihlal tespit edildi

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Eş zamanlı düğmeye basıldı... 23 bin 102 ihlal tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 20 bin 862 hız ihlali tespit edildi. Öte yandan Trafik polislerince 1-2 Kasım'da ülke genelinde yapılan denetimlerde, 75 bin 370 sürücüden 1482'sinin alkollü, 6'sının ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 2-3 Kasım'da hız denetimleri yapıldı.

Ülke genelindeki denetimlerde, 20 bin 862 hız ihlali belirlendi. Bu ihlallerin yüzde 65'i ihlali yapan sürücülerin bilgilendirilmesi suretiyle ve yüzde 35'i de araç plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü.

Denetimlerde 380 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Ayrıca denetimlerde toplam 23 bin 102 trafik kural ihlali tespit edildi. 

ALKOL DENETİMİ

Trafik polislerince 1-2 Kasım'da ülke genelinde yapılan denetimlerde, 75 bin 370 sürücüden 1482'sinin alkollü, 6'sının ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 1-2 Kasım'da, ülke genelinde "alkol etkisinde araç kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 75 bin 370 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 1482 sürücünün alkollü, 6 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Kontroller sonucu 1238 araç trafikten men edildi, 1452 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Çalışmalarda tespit edilen 8 bin 87 trafik kuralı ihlaliyle ilgili de sorumlular hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca yılın ilk 10 aylık döneminde 6 milyon 173 bin 865 araç sürücüsü alkol testine tabi tutuldu; 147 bin 379 sürücüye alkol, 1536 sürücüye ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldı.

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