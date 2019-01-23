Eş yükselti anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEş yükselti anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?
GeriGündem Eş yükselti anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.01.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Eş yükselti anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eş yükselti anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?

Eş yükselti ya da diğer bir adıyla izohips, haritada yükseltilerin durumunu gösteren terimlerdir. Haritanın insan gözünde 3 boyutlu olarak canlandırılmasına olanak sağlayan eş yükseltiler (izohips), topografik haritaların olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. İşte, eş yükselti anlamına gelen coğrafi terim izohips hakkında bazı bilgiler

Eşyükselti eğrisi ya da izohips, bir haritada aynı yükseklikteki noktaları birleştiren hayalî eğrilere denir.

Eşyükselti eğrilerinin amacı, üç boyutlu yeryüzü şekillerini, iki boyutlu harita üzerinde temsil edebilmektir. Haritayı okuyan, bu eğrilere bakarak yeryüzündeki tepeleri, vadileri, ovaları, sırtları vs. gözünde canlandırabilir. Eşyükselti eğrilerinin okunması haritadaki diğer işaretlere kıyasla zordur ve eğitim gerektirir. Eşyükselti eğrilerinin bulunduğu harita türüne "topografik harita" denir.

İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ

Aynı izohips eğrisi üzerindeki bütün noktaların yükseltisi eşittir.

İzohipsler iç içe geçmiş kapalı eğrilerdir.

Her eğri kendinden yüksek olan eğriyi çevreler.

En dıştaki eğri en alçak, en içteki eğri ise en yüksek yeri gösterir.

İzohipsler arasındaki fark her yerde eşittir. (eküidistans)

İzohipslerde kıyı çizgisi 0 metreden geçer.

İzohipslerde çizgiler birbirini kesmezler

Akarsuların her iki tarafındaki izohips eğrilerinin yükseltisi eşittir.

İzohpislerin sıkışıtığı yerde eğim fazla, seyrekleştiği yerde ise azdır.

İzohipslerin sıkıştığı yerde kıta sahanlığı ve akarsu aşındırması fazladır.

İzohipslerin nokta halini aldıkları yerler dağların doruk noktasıdır.

İzohipslerde içe doğru gösterilen oklar kraterleri gösterir.

Komşu iki izohips grubunun yükseltileri aynıdır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Halil Söyletmez'in 'burnum düştü' davası... Doktora 2 ay yaklaşamayacak

Bartın'da feci kaza

Piknik faciası! 15 yaşındaki öğrencisiyle birlikte...