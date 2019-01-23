Eş yükselti anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?
Eş yükselti ya da diğer bir adıyla izohips, haritada yükseltilerin durumunu gösteren terimlerdir. Haritanın insan gözünde 3 boyutlu olarak canlandırılmasına olanak sağlayan eş yükseltiler (izohips), topografik haritaların olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. İşte, eş yükselti anlamına gelen coğrafi terim izohips hakkında bazı bilgiler
Eşyükselti eğrisi ya da izohips, bir haritada aynı yükseklikteki noktaları birleştiren hayalî eğrilere denir.
Eşyükselti eğrilerinin amacı, üç boyutlu yeryüzü şekillerini, iki boyutlu harita üzerinde temsil edebilmektir. Haritayı okuyan, bu eğrilere bakarak yeryüzündeki tepeleri, vadileri, ovaları, sırtları vs. gözünde canlandırabilir. Eşyükselti eğrilerinin okunması haritadaki diğer işaretlere kıyasla zordur ve eğitim gerektirir. Eşyükselti eğrilerinin bulunduğu harita türüne "topografik harita" denir.
İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ
Aynı izohips eğrisi üzerindeki bütün noktaların yükseltisi eşittir.
İzohipsler iç içe geçmiş kapalı eğrilerdir.
Her eğri kendinden yüksek olan eğriyi çevreler.
En dıştaki eğri en alçak, en içteki eğri ise en yüksek yeri gösterir.
İzohipsler arasındaki fark her yerde eşittir. (eküidistans)
İzohipslerde kıyı çizgisi 0 metreden geçer.
İzohipslerde çizgiler birbirini kesmezler
Akarsuların her iki tarafındaki izohips eğrilerinin yükseltisi eşittir.
İzohpislerin sıkışıtığı yerde eğim fazla, seyrekleştiği yerde ise azdır.
İzohipslerin sıkıştığı yerde kıta sahanlığı ve akarsu aşındırması fazladır.
İzohipslerin nokta halini aldıkları yerler dağların doruk noktasıdır.
İzohipslerde içe doğru gösterilen oklar kraterleri gösterir.
Komşu iki izohips grubunun yükseltileri aynıdır
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