Eş katiline ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEş katiline ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis
GeriGündem Eş katiline ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
27.11.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Eş katiline ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eş katiline ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis

KAYSERİ'de, boşanma davası açan 15 yıllık eşi Turna Gül Cuntar'ı (35) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Murat Cuntar (39) bugün görülen ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada indirim yapmadı.

Olay, geçen 22 Ekim'de merkez Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi 41'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Turna Gül Cuntar, Murat Cuntar'a şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ayrıca kasap olan kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Murat Cuntar, olay günü eşinin yaşadığı eve giderek, barışmak istediğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Koca, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak, Turna Gül Cuntar'a ateşledi. Göğsünden vurularak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Kaçan koca ise, Sinan Köprüsü üzerinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Murat Cuntar, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Murat Cuntar ve avukatı ile öldürülen Turna Gül Cuntar'ın davacı babası ve ağabeyi katıldı. Son sözü sorulan Murat Cuntar, "Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. 112 ve 155'i ben aradım. Polislere ben teslim oldum. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Beraatimi istiyorum"dedi.

Mahkeme heyeti ilk duruşmada davayı karara bağlayarak, Murat Cuntar'ı, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, kocanın cezasında indirim uygulamadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Suikastçının yeni görüntüleri

Çavuşoğlu: Ses kayıtlarını dinledim, Adli tıp uzmanının yaptığı iğrenç...

Askeri alana 25 metre kala düştü

Kulislerden son dakika ittifak haberleri