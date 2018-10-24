Eş cinayetine "aldatma" indirimi
Ankara'da kendisini aldattığı gerekçesiyle 15 yıllık eşini silah ve bıçakla öldüren, sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi de yaralayan sanığa mahkeme "haksız tahrik" indirimi yaptı. Mahkeme, sanığa eşini öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 20 yıl hapse indirirken, yaralama suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi.
Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına göre, inşaat işçisi İhsan Çaçan (43), 4 çocuğunun annesi Pınar Çaçan'ın (35) kendisini aldattığından şüphelendi. Evde oturdukları sırada eşine bu şüphesini soran Çaçan, uzaktan akrabaları Mehmet Çınar'ın (36) evlerine geldiğini ve eşiyle görüştüğünü öğrendi. Bunun üzerine Çaçan, silahını yanına alarak Çınar'ın çalıştığı inşaata gitti. Burada yaşanan tartışmanın ardından Çaçan, Çınar'ı silahıyla vurdu. Yaralanan Çınar, can havliyle inşaattan kaçarak Çaçan'ın elinden sağ kurtuldu. Çaçan, Çınar'ı yaralamasının ardından Pursaklar'daki evine gitti. Kapıyı açan oğlu A.Ç.'yi odasına bırakan Çaçan, eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kocasının belinden düşen silahı gören Pınar Çaçan, banyoya giderek kendini kilitlemeye çalıştı. Eşinin peşinden banyoya giden İhsan Çaçan, inşaatta kullandığı bıçakla eşine saldırdı. Çaçan, daha sonra bıçak darbeleriyle yere düşen karısına kurşun yağdırdı. 6 kurşun ve 3 bıçak yarasıyla hastanekaldırılanlan Pınar Çaçan hayatını kaybetti.
"1 YILDAN BU YANA EŞİMİN BAŞKALARI İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"
Cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede, Çaçan'ın "eşini kasten öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Çaçan, "Yaklaşık 1 yıldan bu yana eşimin başkaları ile telefonla görüştüğünü, bu durumu benim tarafımdan fark edildiğini öğrenince eşimin görüşme detaylarını sildiğini gördüm. Kendisinin beni aldattığından kuşkulandım. Başlangıçta telefonla kiminle görüştüğünü bilmiyordum. Plakasını hatırlamadığım bir aracı evimin önünde park halinde görmüştüm. Daha sonra bu aracı Mehmet Çınar'ın kullandığını görünce kendisinden şüphelendim" dedi.
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