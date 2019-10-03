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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.10.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Eş bulması için arkadaşına para verdi! Sonrası korkunç!

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Eş bulması için arkadaşına para verdi! Sonrası korkunç!

BURSA'da kendisine eş bulması için para verdiği arkadaşı Hüseyin Altı'yı (35), sözünü yerine getirmediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürüp, cesedini parçalara ayırdığı iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Akif Tamtürk (45), Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden görülen davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İnşaat işçisi Hüseyin Altı'dan haber alamayan yakınları, 26 Mart 2016 tarihinde Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis, Hüseyin Altı'nın cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerine cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı. Altı'nın, en son arkadaşı Akif Tamtürk ile görüştüğü belirlendi. Gözaltına alınan Tamtürk, çapraz sorgusunda, Altı'yı kendisine 44 bin TL karşılığında evlenecek kadın bulma vaadiyle kandırdığı için bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Cesedi parçalara ayırdığını da anlatan Tamtürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi. .

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Akif Tamtürk, savunmasında “Hüseyin Altı’yı öldürmedim, nüfus kayıtlarında halen yaşadığı görülüyor. Poliste, savcılıkta ve mahkemede ilk ifadeleri korktuğumdan dolayı verdim. Adliyeye çıkarken polis, 'Bizim dediğimiz şekilde ifade vermezsen ayaklarına sıkacağız’ dedi" diye konuştu. 

Mahkeme tutuklu sanığı tahrik indirimi uygulayarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Dosyanın gönderildiği Yargıtay ise, kararı, tahrik indirimi uygulanmadan ceza verilmesi gerektiğini bildirerek, bozdu. 

Bozma kararı üzerine Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Akif Tamtürk, eski savunmalarını tekrarlayarak, cinayeti işlemediğini öne sürdü.

Mahkeme, Tamtürk'e müebbet hapis cezası verdi. Cezada tahrik indirimi uygulanmadı.

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