Erzurumlu kafadarlar yaptı! 2 metre yükseliğinde...
Oltu Halitpaşa Mahallesinde ikamet eden Anadolu Lisesi 9. sınıf Öğrencileri Umutcan Kul (14) ile Yusuf Var(14) evlerinin yanında 2 metre yüksekliğinde 3 metre kare genişliğinde igloo (kar evi) yaptılar.
Yaklaşık beş saate yaptıkları kar evinde içine girip çay keyfi yapan kafadarlar bağlama ve ney çaldılar. Umutcan Kul, hayalinin mimarlık olduğunu belirterek, “Benin bu işlere elim çok yatkın. Çok güzel resim yapıyorum. Derslerim çok iyi hep takdir alıyorum. Büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum.” dedi.
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