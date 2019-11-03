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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)
03.11.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Erzurum'dan üzücü haber

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Erzurum'dan üzücü haber

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde tüfekle vurulduğu belirlenen boz ayı telef oldu. Yöre sakinlerinden Eşref Kan (70), ayıyı yaralı gördüklerini, bir gün sonra da ölüsünü bulduklarını söyledi.

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  • Vurulan boz ayı telef oldu
  • Vurulan boz ayı telef oldu
  • Vurulan boz ayı telef oldu
  • Vurulan boz ayı telef oldu
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Şenkaya ilçesi Gaziler Mahallesi'nde arızalanan traktörü tamir eden Eşref Kan, yaşadığı Oltu ilçesine dönerken Leğsor Deresi yakınlarında yol kenarında yaralı boz ayı gördü. Eşref Kan, bir gün sonra ayıyı merak ederek yine aynı bölgeye gitti. Ayının öldüğünü gören Eşref Kan ve beraberindekiler, karın kısmından vurulduğunu fark etti.

Eşref Kan, "Şenkaya'nın Gaziler Mahallesi'nden traktör tamirinden dönerken saat 16.00 sıralarında yaralı ayıya rastladım ve hemen veterinere ve ilgili kurumlara haber verdim. Sosyal medya adreslerinden çağrıda bulunduk. Ancak bir gün sonra geri geldiğimizde hayvanı ölü bulduk" dedi.

Babasıyla birlikte Şenkaya'dan dönerken yaralı olarak gördükleri ayının bir gün sonra öldüğünü söyleyen Osman Kan, "İlgili kurumlara bilgi verdik, ayrıca sosyal medyadan da çağrıda bulunduk. Ama kimse ilgilenmedi, sabah geldiğimizde aynı yerde ayı ölü olarak yatıyordu. Önce araç çarptığını sandık ama ayının karın kısmından vurulduğunu gördük. Birileri tarafından tüfekle vurulmuş" diye konuştu.

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