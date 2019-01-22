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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/DHA
22.01.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Erzurum'da yaşandı! Bulduğu fotokapanı evine götürünce...

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Erzurum'da yaşandı! Bulduğu fotokapanı evine götürünce...

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Taner Akkuş, devlet büyüklerini korumak amacıyla havalimanı güzergahına yerleştirilen emniyete ait fotokapanlardan birini 'telefon' zannederek evine götürdü.

Fotokapan içerisindeki SIM kartı, telefonuna takınca yakalanan Akkuş, 'kamu hizmetine veya yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti. Akkuş, "Afganların düşürdüğü walkman ya da telefon sandım. Evime götürüp kurcaladım. Polisler beni arayınca ve aldığım cihazın fotokapan olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Devlet malı olduğunu bilsem evime götürür müyüm? Üzerine oturduğum şey bomba da çıkabilirdi" dedi.

Komedi filmlerini aratmayan olay, 3 Nisan 2018 günü merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Temizlik işçisi Taner Akkuş (46), görev alanı olan havalimanı güzergâhında temizlik işi yaparken yoruldu. Dinlenmek için de yol kenarındaki toprak alana oturdu. Oturduğu yerde ucunda anten bulunan bir cihaz olduğunu fark etti.  Anten kısmından tutarak toprak altından çıkardığı cihazı alıp, evine götürdü.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ise devlet büyüklerinin kente giriş çıkış yaptıkları anlarda güvenliği ve kontrolü sağlamak için yerleştirilen 3 fotokapandan birinin eksik olduğunu fark edip harekete geçti. Polis ekipleri her yerde fotokapanı ararken, fotokapan içindeki SIM kart, sinyal vermeye başladı. Polis, SIM kartının bir cep telefonuna takıldığını belirleyip, iz sürdü. Fotokapanın Taner Akkuş'ta olduğu tespit edildi. Akkuş, polis tarafından gözaltına alındı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Taner Akkuş hakkında Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kamu hizmetine veya yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Taner Akkuş, tutuksuz yargılandığı davanın 15 Ocak günü görülen ilk duruşmasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dinlenmek için oturduğum yerde, ucunda anten olan bir şey gördüm. Merak ettim çektim. Afganların düşürdüğü walkman ya da telefon sandım. Önce alıp kurcaladım hatta 'pili bitmiş' diye otogardan pil aldım. Böyle şeyleri kurcalamaya çok meraklıyım. Yanıma alıp, evime götürüp kurcaladım. İçerisinde bir sim kart buldum. Telefonuma takıp kime ait olduğunu bulmak için baktım ancak hiçbir ses gelmedi. Cihazı, ne olduğunu çözemeyince dolabın üzerine koydum. İşe gittim, ertesi gün polisler aradı. Ben de bir bomba olduğunu söyledi. Çok korktum 'ne bombası' dedim. Polislerle eve gittik, cihazı teslim ettim. Meğerse fotokapanmış. O günlerde Cumhurbaşkanı gelecekti, o nedenle yerleştirilmiş. Üzerine oturduğum bomba da çıkabilirdi. Anten ucunda kamera takılıymış, beni de çekmiş. Bir daha görsem asla almam. Ne olduğunu bilmiyordum. Devlet malı olduğunu bilsem elimi sürer miyim?"

Erzurumda yaşandı Bulduğu fotokapanı evine götürünce...

EMNİYETİN AVUKATI: FOTOKAPANLARDAN UZAK DURSUN

Emniyet Müdürlüğü'nü temsil eden avukat ise fotokapanın vatandaşların görmeyeceği yerlere çukur açılıp yerleştirildiğini, ucundaki anten kısmıyla da sinyal alındığını söyledi. Avukat, Taner Akkuş'tan şikâyetçi oldu.

İLK CELSEDE BERAAT ETTİ

Duruşmada son sözü sorulan Taner Akkuş, suçsuz olduğunu, cihazı bilmeden aldığını söyledi. Mahkeme de Taner Akkuş'u beraat ettirdi. Kurum avukatı, Akkuş'tan fotokapanlardan uzak durmasını istedi.

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