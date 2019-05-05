Erzurum'da sahur kaçta? İl il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri
Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen, on iki ayın sultanı ramazan ayı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece (bu gece) başlayacak. Oruç ibadetinin yerine getirmek isteyen vatandaşlar da sahur saatlerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Erzurum'da ikamet edenler sahur saatlerini internet üzerinden sorguluyor. Peki, Erzurum'da sahur kaçta? İşte, il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri.
Mübarek ramazan ayının gelmesi ile beraber, vatandaşlar da Diyanet'in yayımladığı bilgiler doğrultusunda sahur saatlerine ulaşmak istiyor. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar 'Erzurum'da sahur ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Erzurum ve diğer iller dahil sahur saatleri ve imsakiye bilgileri.
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05 Mayıs 2019 Pazar
|03:26
|05:04
|12:17
|16:07
|19:19
|20:50
|06 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:25
|05:03
|12:17
|16:07
|19:20
|20:52
|07 Mayıs 2019 Salı
|03:23
|05:02
|12:17
|16:08
|19:21
|20:53
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:21
|05:01
|12:16
|16:08
|19:22
|20:55
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|03:20
|05:00
|12:16
|16:08
|19:23
|20:56
|10 Mayıs 2019 Cuma
|03:18
|04:59
|12:16
|16:08
|19:24
|20:58
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:17
|04:57
|12:16
|16:09
|19:25
|20:59
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