Erzurum'da sağanak! Göçük otomobili böyle yuttu…

Erzurum'da ani bastıran sel, merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara caddesinde göçüğe neden oldu. Göçük, park halinde bulunan otomobili yuttu. O anlar an be an görüntülendi.

Erzurum'da şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskını nedeniyle araçlar yollarda kalırken, birçok evi de su bastı. Erzurum merkezde öğleden sonra başlayan ve yarım saat süren sağanak sele dönüştü. Merkez Yunus Emre Mahallesi Karayolları ile Asri Mezarlığı mevkiinde dağdan gelen sel suları yolları kapladı. Aşırı yağış ve sel nedeniyle birçok araç yolda kalırken, çöp konteynerleri göle dönüşen yollara savruldu. Sel, bazı yollarda asfaltları sökerken, birçok mahalledeki evi su bastı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer kurumların ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.