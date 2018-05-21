Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Erzurum'da sağanak! Göçük otomobili böyle yuttu…

    Erzurum'da sağanak! Göçük otomobili böyle yuttu…

    İHA
    21.05.2018 - 16:48 | Son Güncelleme:

    Erzurum'da ani bastıran sel, merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara caddesinde göçüğe neden oldu. Göçük, park halinde bulunan otomobili yuttu. O anlar an be an görüntülendi.

    Erzurum'da şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskını nedeniyle araçlar yollarda kalırken, birçok evi de su bastı.

    Erzurum merkezde öğleden sonra başlayan ve yarım saat süren sağanak sele dönüştü. Merkez Yunus Emre Mahallesi Karayolları ile Asri Mezarlığı mevkiinde dağdan gelen sel suları yolları kapladı. Aşırı yağış ve sel nedeniyle birçok araç yolda kalırken, çöp konteynerleri göle dönüşen yollara savruldu. Sel, bazı yollarda asfaltları sökerken, birçok mahalledeki evi su bastı.

    Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer kurumların ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

    Etiketler: göçük , yol çöktü , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri