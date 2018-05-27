Meydan muharebesi gibi kavga...200'e yakın kişi birbirine girdi: 2'si polis 15 yaralı

Olay bugün iftar saatinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi Aşağı Sanayi Semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaçırdıkları kızın kafasını kaldırım taşıyla kırdıkları ileri sürülen aile fertleriyle kız tarafı arasında taşlı sopalı, silahlı kavga çıktı. 200’e yakın kişinin karıştığı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Adeta meydan muharebesinin yaşandığı kavgaya ilk müdahale eden iki polis yaralandı. Sol bacağı kırılan ve kafasından yaralanan 2 polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen araçların da kurşunların hedefi olduğu kavgada polis TOMA ile müdahalede bulundu.

2’si polis toplam 15 kişinin yaralandığı olayda çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

Gerilimin devam ettiği mahallede polis geniş güvenlik tedbiri aldı.