Erzurum'da iki aile arasında kavga: 2'si ağır, 8 yaralı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErzurum'da iki aile arasında kavga: 2'si ağır, 8 yaralı
GeriGündem Erzurum'da iki aile arasında kavga: 2'si ağır, 8 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
13.07.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Erzurum'da iki aile arasında kavga: 2'si ağır, 8 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erzurum'da iki aile arasında kavga: 2'si ağır, 8 yaralı

Erzurumun Horasan ilçesi Aşağı Çamlıkale Köyü'nde koyunları otlatmaktan geç dönen çoban bir aile tarafından dövüldü. Başka bir ailenin de tepki göstermesi üzerine çıkan kavgada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Horasan'a 24 kilometre uzaklıktaki Aşağı Çamlıkale Köyü'nün çobanı, dün akşam otlattığı koyunları köye geç getirdi. Buna kızan bir aile, çobanı dövdü. Başka bir aile ise çobanın dövülmesine tepki gösterdi. Muhtarlık seçimleri nedeniyle de husumetli olan iki aile arasında kavga çıktı. Taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, henüz isimleri öğrenilemeyen iki aileden 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Horasan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi
Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat başlatıldı
S-400 teslimatında ikinci gün! Rus uçağı Müred'de
Yapan da tanıdık çıktı! 'Adresin Güngören'de sen evlisin'