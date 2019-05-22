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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.05.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Erzurum'da FETÖ sanığı çifte hapis

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Erzurum'da FETÖ sanığı çifte hapis

Erzurum'da FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında sözde "zümre başkanı" olduğu iddia edilen Erol Arslan 8 yıl 9 ay, örgütte "öğretmen" statüsünde yer aldığı öne sürülen eşi Yasemin Arslan da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatı Tülay Özenç, duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Erol Arslan'ın Çorum L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS üzerinden katıldığı duruşmaya, tutuksuz yargılanan eşi Yasemin Arslan ise gelmedi.

Duruşmada mahkeme heyeti başkanı, geçen celse esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısının her iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istediğini hatırlatarak, Arslan'a diyeceklerini sordu.

Beraatini talep eden Erol Arslan, son sözü sorulunca da "Bir dönem dershanede çalıştım. Bu olaylar sadece dershanede çalışmaya başladıktan sonra oldu. Öncesinde herhangi bir bağlantım yoktu. Bu duruma geleceğimi bilemezdim." ifadelerini kullandı.

Avukat Özenç ise müvekkilinin beraatını ve tahliyesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, cezalarında çeşitli nedenlerle artırım ya da indirim yaptığı sanıklardan Erol Arslan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, eşi Yasemin Arslan hakkında da aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.
Heyet, ayrıca Arslan'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erol Arslan'ın uzun yıllar örgüt hiyerarşisi içinde yer aldığı belirtiliyordu.

Arslan'ın örgütte önce eğitim yapılanması içinde yer aldığı, bölge talebe mesulü olarak görev yaptığı, öğrencilerin örgütün emniyet-asker yapılanmalarına girmeleri için eylemlerde bulunduğu kaydedilen iddianamede, eğitim yapılanmasındayken "Eyüp" kod adını kullandığı, "Artvin il eğitim danışmanı" statüsüne yükseltildiği, daha sonra da "emniyet mahrem yapılanması"nda görevlendirildiği yer alıyordu.

İddianamede, sanık Arslan'ın örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sözde "zümre başkanı" statüsünde görev aldığı, emniyet personeli ile ilgilendiği, himmet ve bilgi topladığı, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında "Sadık" kod adını ve ByLock'u kullandığı, programı örgüt üyelerinin cihazlarına da yüklediği, program üzerinden örgütsel iletişim sağladığı kaydediliyordu.

Sanık Yasemin Arslan'ın örgütün eğitim yapılanmasında görev aldığı, birçok kişinin cihazına ByLock yüklediği, eşiyle örgütte tayin edildiği, diğer sanıkla katalog evliliği yaptığının değerlendirildiği, kod adı kullandığı anlatılan iddianamede, haklarındaki yakalama kararına rağmen uzun süre saklanan sanıkların operasyonla yakalandıklarına yer veriliyordu.

İddianamede, sanıklardan Erol Arslan'ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, eşi Yasemin Arslan'ın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

 

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