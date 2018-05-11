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    Haberler >Gündem>Erzurum’da doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu. İstinat duvarı çöken mahallede 3 evde hasar oluştu

    Erzurum’da doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu. İstinat duvarı çöken mahallede 3 evde hasar oluştu

    İHA
    11.05.2018 - 08:08 | Son Güncelleme:

    Erzurum’da etkili olan doluyla karışık sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu. İstinat duvarının çöktüğü mahallede küçük çocuklar kıl payı ölümden döndü, 3 evde hasar oluştu.

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı etkisini gösterdi.

    Erzurum’da doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu. İstinat duvarı çöken mahallede 3 evde hasar oluştu
    Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman da orta kuvvette esecek.

    Erzurum’da doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu. İstinat duvarı çöken mahallede 3 evde hasar oluştuYaklaşık 20 dakika doluyla karışık sağanak yağışın etkili olduğu Erzurum’da cadde ve sokaklar sel sularıyla kapandı.

    Erzurum’da doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu. İstinat duvarı çöken mahallede 3 evde hasar oluştu
    Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde ise istinat duvarı çöktü. Çökmenin etkisiyle oluşan sarsıntıda 3 gecekondu evinde de duvarlar çatladı, hasar oluştu.

    Erzurum’da doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu. İstinat duvarı çöken mahallede 3 evde hasar oluştuEvleri hasar gören mahalle sakinleri yetkililere seslerini duyurmaya çalışarak, “Bugün yağmurla birlikte istinat duvarı çöktü. 2 çocuk kıl payı çökme anında ölümden döndü. Eşyalarımız enkaz oldu” diye konuştular.

    İstinat duvarının çöktüğü mahallede polis, itfaiye, belediye ve AFAD ekipleri incelemede bulundu.

    Etiketler: hava durumu , gündem
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