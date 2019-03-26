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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)
26.03.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Erzurum’da dehşet! Çocuklarının gözü önünde öldürüldü

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Erzurum’da dehşet! Çocuklarının gözü önünde öldürüldü

ERZURUM'da Özgür P. (39), bir yıldır ayrı yaşadığı, 2'si kız 3 çocuğunun annesi Seher P.'yi (28), sokak ortasında konuşma bahanesiyle durdurduktan sonra çocuklarının gözü önünde 3 kurşun sıkarak öldürdü. Olay yerinden kaçan ve aracı terk edilmiş olarak bulunan Özgür P., kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

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  • Çocuğunun gözü önünde öldürüldü…
  • Çocuğunun gözü önünde öldürüldü…
  • Çocuğunun gözü önünde öldürüldü…
  • Çocuğunun gözü önünde öldürüldü…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. Özgür P. ile Seher P., aralarındaki geçimsizlik nedeniyle geçen yıl ayrı yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde konuşmak için ayrı yaşadığı eşini oturduğu apartman dairesine gelen Özgür P.'ye kapıyı açan 9 yaşındaki oğlu M.B.P., annesinin evde olmadığını söyledi. Bunun üzerine Özgür P., sokağa park ettiği otomobilinin içinde beklemeye başladı. Gittiği adliyeden dönen Seher P.'yi görünce araçtan inip önüne kesen Özgür P., konuşmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alan Özgür P., belinden tabancasını çıkardı ve Seher P.'ye art arda 3 el ateş etti. Silah sesini duyanlar Seher P.'yi yerde kanlar içerisinde görürken, Özgür P. otomobiline binip, kaçtı.

Erzurum’da kadın cinayeti.
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Çağrılan ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Seher P., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Harekete geçen polis ekipleri ise kaçan Özgür P.'nin otomobili merkez Aziziye ilçesindeki sağlık ocağı önünde terk edilmiş halde bulundu. Araştırmalarını sürdüren polis, Özgür P.'yi, olaydan yaklaşık 2 saat sonra, başka otomobilde yakaladı. Gözaltına alınan Özgür P.'nin Emniyet'teki sorgusu sürüyor.

Kardeşleri İ.P. (3) ile Z.P. (8) ile evde oturdukları sırada babasının geldiğini söyleyen M.B.P., "Babam eve geldi annemi sordu. Evde olmadığını söyleyince beni içeriye gönderdi. Daha sonra silah sesleri duyduk" dedi.

Seher Polat'ın adliyeye neden gittiğini bilmediklerini aktaran komşusu Gülten Togar ise "Balkondan bakınca Seher'in geldiğini gördüm. Eşi dışarıda bekliyordu. İçeriye girerken 'Seher gel konuşalım' demiş. Silah sesi duyunca balkona koştuk. 'Kadını vurdular' diye bağrışmalar oldu. Daha sonra Seher'i yerde görünce hemen ambulansı aradık" diye konuştu. 

Erzurum’da dehşet Çocuklarının gözü önünde öldürüldü


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