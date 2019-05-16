Erzurum'da çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü
Erzurum'un Oltu ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti.
Belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Sinan Çimen (36), Yusuf Ziya Bey Mahallesi Doğutaş Küçük Sanayi Sitesi'nde mesai arkadaşları ile konteynerdeki çöpleri, Emri P. idaresindeki 25 NC 829 plakalı çöp kamyonuna boşalttı.
Bu sırada hareket eden kamyonun altında kalan Çimen'i gören arkadaşları aracı durdurdu.
Yaralanan Çimen, işçilerce kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Emri P. polislerce gözaltına alındı.
Çimen'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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