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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Erzurum neleriyle meşhur?

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Erzurum neleriyle meşhur?

Erzurum, Cağ Kebabı, Oltu Taşı gibi ürünlerle ünlüdür. Bunun dışında tarihiyle de ön plana çıkan Erzurum, Aziziye Tarabyası,Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi ile de bilinmektedir. İşte, Erzurum neleriyle meşhur sorusunun cevabı niteliğindeki bazı detaylar

Erzurum, yemekleri ve tarihi ile ön plana çıkmaktadır. En meşhur olan yemeği cağ kebabı olan Erzurum, özellikle oltu taşından üretilen tesbih gibi ürünlerle de bilinmektedir. İşte, Erzurum'un neleriyle meşhur olduğuna dair bazı bilgiler

ERZURUM NELERİYLE MEŞHUR?

Erzurum'un meşhur olan tarihi mekanları ve yemekleri şu şekildedir;

MEŞHUR OLAN YEMEKLER;

Ayran aşı (yayla çorbası), Burma tatlısı, Cağ kebabı, Civil peynir, Çeç pancarı, Çortuti pancarı, Dökme tepsi tel kadayıf , Ebegümeci, Ekşili dolma, Erişte pilavı, Evelik dolması, Göğermiş (kerti) lor, Gugul ( tereyağlı ), Herle aşı, Kadayıf dolması, Kesme çorbası, Kuzu kulağı, Kete, Lavaş, Pide (tandırda), Pirpirim, Şalgam dolması, Şile, Tatar böreği, Tereyağlı su böreği

MEŞHUR OLAN TARİHİ MEKANLAR;

Aziziye Trabyası ve Nene Hatun Kabri

Çift Minareli Medrese

Üç Kümbetler

Erzurum Kongre Binası

Yakutiye Medresesi

Rüstem Paşa Kervansarayı

Erzurum Kalesi

Saat Kulesi

Arkeoloji Müzesi

Abdurrahman Gazi Türbesi

Emir Şeyh Türbesi

Ulu Cami

Atatürk Evi Müzesi

Tortum Şelalesi

Palandöken Dağı

Tortum Gölü

Lale Mustafa Paşa Camisi

Narman Peri Bacaları

Hasankale

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