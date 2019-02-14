Erzurum neleriyle meşhur?
Erzurum, Cağ Kebabı, Oltu Taşı gibi ürünlerle ünlüdür. Bunun dışında tarihiyle de ön plana çıkan Erzurum, Aziziye Tarabyası,Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi ile de bilinmektedir. İşte, Erzurum neleriyle meşhur sorusunun cevabı niteliğindeki bazı detaylar
Erzurum, yemekleri ve tarihi ile ön plana çıkmaktadır. En meşhur olan yemeği cağ kebabı olan Erzurum, özellikle oltu taşından üretilen tesbih gibi ürünlerle de bilinmektedir. İşte, Erzurum'un neleriyle meşhur olduğuna dair bazı bilgiler
Erzurum'un meşhur olan tarihi mekanları ve yemekleri şu şekildedir;
MEŞHUR OLAN YEMEKLER;
Ayran aşı (yayla çorbası), Burma tatlısı, Cağ kebabı, Civil peynir, Çeç pancarı, Çortuti pancarı, Dökme tepsi tel kadayıf , Ebegümeci, Ekşili dolma, Erişte pilavı, Evelik dolması, Göğermiş (kerti) lor, Gugul ( tereyağlı ), Herle aşı, Kadayıf dolması, Kesme çorbası, Kuzu kulağı, Kete, Lavaş, Pide (tandırda), Pirpirim, Şalgam dolması, Şile, Tatar böreği, Tereyağlı su böreği
MEŞHUR OLAN TARİHİ MEKANLAR;
Aziziye Trabyası ve Nene Hatun Kabri
Çift Minareli Medrese
Üç Kümbetler
Erzurum Kongre Binası
Yakutiye Medresesi
Rüstem Paşa Kervansarayı
Erzurum Kalesi
Saat Kulesi
Arkeoloji Müzesi
Abdurrahman Gazi Türbesi
Emir Şeyh Türbesi
Ulu Cami
Atatürk Evi Müzesi
Tortum Şelalesi
Palandöken Dağı
Tortum Gölü
Lale Mustafa Paşa Camisi
Narman Peri Bacaları
Hasankale
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