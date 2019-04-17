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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salih TEKİN/ERZURUM (DHA)
17.04.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Erzurum, Kars, Ardahan beyaza büründü

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Erzurum, Kars, Ardahan beyaza büründü

Erzurum, Kars ve Ardahan'da vatandaşlar, güne kar yağışıyla uyandı.

 

Doğu Anadolu'da bazı kentlerde, Nisan ayının ortasında kar sürprizi yaşandı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Erzurum'da dün gece başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar güne kar yağışıyla uyanırken, belediye ekipleri kentte temizlik çalışması başlattı. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kentte trafikte de aksamalar oldu. Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Erzurum, Kars, Ardahan beyaza büründü
Kars'ta ise gece etkili olan şiddetli yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Bir süre sonra havanın ısınmasıyla birlikte, karlar eridi.

Ardahan'da da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Okula gitmek için evlerinden çıkan öğrenciler, beyaz örtüyle şaşkınlık yaşadı.

Erzurum, Kars, Ardahan beyaza büründü

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