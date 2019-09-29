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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.09.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

Erzincan'da yürek parçalayan olay! Buluşma anında ölüm ayırdı...

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Erzincan'da yürek parçalayan olay! Buluşma anında ölüm ayırdı...

Erzincan'da otobüsten inerek yolun karşısında bekleyen eşinin yanına gitmek isteyen kadın kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören ve eşinin yardımına koşan koca ise bir başka aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ankara'da bulunan yakınlarını ziyaretin ardından kızı ile memleketi Sivas'ın Gölova ilçesine dönen Nuriye Yılmaz (70), Erzincan'ın Refahiye ilçesi Altköy bölgesinde otobüsten indi.

Nuriye Yılmaz, kendisini bekleyen eşi Turan Yılmaz'ın (68) yanına gitmek için yolun karşısına geçerken Erzincan istikametinden gelen Mirsevdin Batur (52) idaresindeki 11 DP 298 plakalı kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören Turan Yılmaz ise eşinin yardımına koşarken aynı yönden gelen Adnan Akan'ın kullandığı LBX2525 yabancı plakalı otomobilin çarpması
sonucu yaralandı.

Ağır yaralanan Yılmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Nuriye Yılmaz'ın cenazesi ise cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan annesi Nuriye Yılmaz ile Ankara'dan dönen kızının kaza haberini, Erzincan'da otobüsten indikten sonra aldığı öğrenildi.

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