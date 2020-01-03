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DHA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 19:12,Son Güncelleme:/

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var...

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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var...

Erzincan yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Kaza bugün akşam saatlerinde, Erzincan- Sivas karayolunun Refahiye ilçesi Altköy mevkisinde meydana geldi.

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, savrulduktan sonra şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ile AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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