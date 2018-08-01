Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolu Kargın beldesi yakınlarında Rasim Demirtaş'ın (66) kullandığı 06 CCR 96 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazada, Emine Demirtaş (49) olay yerinde, Naciye Demirtaş (67) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Rasim (14) ve Şüheda Demirtaş (11), Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle