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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Coşkun MENEK/ERZİNCAN (DHA)
04.12.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Erzincan’da karla mücadele çalışmaları: 15 köy yolu hala kapalı

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Erzincan’da karla mücadele çalışmaları: 15 köy yolu hala kapalı

Erzincan ve çevresinde iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi’ne bağlı ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma yeniden açılıyor. Çalışmaların sürdürüldüğü bölgede 15 köy yolunun halen kapalı olduğu bildirildi.

Erzincan’da önceki gün etkili olan kar yağışı ile birlikte Refahiye ilçesinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, mevsim şartlarına bağlı olarak kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için 7 greyder, 1 dozer, 3 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede 15 köy yolunun halen kapalı olduğu bildirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, özel idare olarak kış hazırlıklarını tamamladıklarını ve alınan yeni araç ve ekipman ile birlikte köy ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Yıldız, "Kurum olarak kış hazırlıklarımızı tamamladık, ekipman ve tuzlama çalışmaları için gerekli stokumuzu yaptık. İki gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte yolları kapanan köylerimizin yollarını açıyoruz, Herhangi bir acil durumda, ilgili kurumlarla birlikte hareket ederek, gece gündüz demeden ekiplerimiz bölgeye hareket edecek ve hastalık veya cenaze gibi durumlarda çalışma yapacak" diye konuştu.

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