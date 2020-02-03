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Selçuk Kaya-ERZİNCAN (İHA)
Haber Giriş: 03.02.2020 - 11:51,Son Güncelleme:/

Erzincan'da kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam diyor

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Erzincan'da kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam diyor

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan’da önceki günlerde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Erzincan Merkez’de 2, Refahiye'de 13, Çayırlı'da 11, Kemah'ta 10, Kemaliye'de 1, Otlukbeli'de 1, Tercan'da 10 ve Üzümlü'de 2 olmak üzere toplam 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 12 greyder, 4 dozer, 15 kepçe, 6 bıçaklı kamyon olmak üzere 9 ekiple çalışmalarını sürdürüyor.
Öt yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

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