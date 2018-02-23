Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Erzincan'da ele geçirildi... Fiyatı 25 bin lira...

    Erzincan'da ele geçirildi... Fiyatı 25 bin lira...

    AA
    23.02.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:

    ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan ve Güney Amerika’nın tropikal ormanlarında yaşayan "tukan" cinsi kuş ele geçirildi.

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E-80 karayolunun Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi mevkisindeki yol kontrol noktasına gelen ve İstanbul'a giden İran plakalı yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki aramada, İran uyruklu yolcu M.K.A.'ya ait olduğu belirlenen ve yolcu koltuğu altındaki kafeste tutulan "tukan" cinsi kuş ele geçirildi. Kuşun yurda sokulmasının izne tabi olmasına rağmen kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği belirlendi.

    Açıklamada, "tukangiller" familyasından olan, Güney Amerika'nın tropikal ormanlarında yaşayan, kırmızı uçlu siyah büyük gagalı, güçlü ayaklı, kısa ve yuvarlanmış kanatları bulunan, 4-5 renk tüy tonuna sahip kuşun piyasa değerinin yaklaşık 25 bin lira olduğu bilgisi paylaşıldı.

    El konulan kuş, Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etme" suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.K.A. da jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Etiketler: tukan , Erzincan , kuş , Tercan , tukangiller , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri