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Coşkun MENEK/ERZİNCAN (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 10:14,Son Güncelleme:/

Erzincan’da 49 köy yolu kardan kapandı

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Erzincan’da 49 köy yolu kardan kapandı

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için gece-gündüz çalışıyor.

Erzincan'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kemah ilçesinde 4, Refahiye ilçesinde 45 olmak üzere toplam 49 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için gece gündüz çalışma yürütüyor. 4 ekip, 3 greyder, 1 dozer, 1 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon ile yolları kardan temizlemeye çalışıyor.

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