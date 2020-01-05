MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErzincan’da 200 köy yolu ulaşıma kapalı
GeriGündem Erzincan’da 200 köy yolu ulaşıma kapalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Coşkun MENEK/ERZİNCAN (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2020 - 11:25,Son Güncelleme:/

Erzincan’da 200 köy yolu ulaşıma kapalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erzincan’da 200 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte iki gündür etkili olan yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Refahiye'de 60, Kemaliye’de 50, İliç'te 42, Kemah'ta 30, Tercan'da 10, Çayırlı’da 5, Otlukbeli ve Üzümlü’de 3 olmak üzere toplam 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe olmak üzere 19 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle