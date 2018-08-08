Erzincan-Sivas demiryolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Erzincan-Sivas demiryolunun Kemah ilçesi Eriç istasyonu mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, aşırı yağışlar sonucu demiryolunun Kemah ilçesi Eriç istasyonu mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle demiryolu ulaşıma kapandı. Erzincan-Divriği ilçesi arasında sefer yapan raybüsün, yolcularıyla birlikte Eriç istasyonunda bekletildiği öğrenildi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş makinelerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.
Arslantaş, "Erzincan-Divriği seferini yapan raybüs içindeki yolcularımızı Eriç istasyonumuzda misafir ediyoruz. Demiryolu yaklaşık 1 saat içinde açılacaktır." dedi.
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