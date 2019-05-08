Erzincan için iftar vakti saat kaçta? Erzincan iftar saatleri ve güncel imsakiye bilgileri
Erzincan iftar saatleri, merkezde ve çevre ilçelerde yaşayan binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Erzincan’da iftarın saat kaçta açılacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. İşte, 2019 yılına ait imsakiye bilgileri ile birlikte Erzincan iftar saatleri bilgisi
Erzincan’da iftara ne kadar kaldı sorusu, oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen on binlerce kent sakininin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bugün iftar sofrasına saat kaçta oturacaklarını merak eden binlerde kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imsakiyelerini araştırmaya başladı. İşte, Erzincan iftar saatleri bilgisi
Erzincan'da bugün iftar 19.29'da açılacak. 10 günlük iftar saatleri için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|3
|08.05.2019
|19:29
|21:01
|4
|09.05.2019
|19:30
|21:02
|5
|10.05.2019
|19:31
|21:04
|6
|11.05.2019
|19:32
|21:05
|7
|12.05.2019
|19:33
|21:07
|8
|13.05.2019
|19:34
|21:08
|9
|14.05.2019
|19:35
|21:10
|10
|15.05.2019
|19:36
|21:11
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