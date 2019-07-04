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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Eruh şehidi Uzman Çavuş Baran, törenle memleketine uğurlandı

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Eruh şehidi Uzman Çavuş Baran, törenle memleketine uğurlandı

SİİRT'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran (25), İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı. Törene katılan anne Pakize Baran, oğlunu asker selamıyla uğurlarken, baba Fuat Baran ise gözyaşı döktü.

Eruh'a bağlı Akmeşe köyü kırsalında dün akşam terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerine, teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ilk ateşte Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran, şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Askerlerin, ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıkan bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan hava destekli operasyon sürdürülüyor.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran için sabah saatlerinde, İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Kırıkkale'den gelen şehidin annesi Pakize Baran ve babası Fuat Baran, silah arkadaşları ile askeri erkan katıldı. Askerler tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, katafalka bırakıldı. Saygı duruşunun ardından şehit Baran'ın özgeçmişi okundu ve İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından dua edildi.

ŞEHİT ANNESİNDEN ASKER SELAMI

Törene katılan şehidin babası Fuat ve annesi Pakize Baran, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp, öptü. Oğlunu asker selamıyla uğurlayan Pakize Baran, "Oğlum, söz verdim arkadaşlarına, ağlamayacağım. Bayrağını teslim almaya geldim. Hadi kalk gidelim, kınalı kuzum" dedi. 

Gözyaşı döken şehidin babası Fuat Baran ise Vali Ali Fuat Atik'e,"2 torunum, 2 oğlum var. Bu uğurda can vermeye hazırlar. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun, ezanlar susmasın" dedi. 

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere anne ve babasının da bindiği askeri uçakla Kırıkkale'ye uğurlandı.

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