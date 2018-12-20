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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut KARAKOYUN/ DHA
20.12.2018 - 15:45, Son Güncelleme:

Ertuğrul Özkök'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

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Ertuğrul Özkök'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'ün annesi Hafize Özkök (90), İzmir'de toprağa verildi. Alsancak Hocazade Camii'nde taziyeleri kabul eden Ertuğrul Özkük, anne acısının başka bir şey olduğunu söyledi.

Palyatif bakım gördüğü Urla Devlet Hastanesi'nde dün yaşama veda eden Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'ün annesi Hafize Özkök için Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ertuğrul Özkök ve eşi Tansu Özkök ile Hafize Özkök'ün kız kardeşleri Serpil Güngör, Sıdıka Sarıhanlıoğlu, Sema Aksoy, Nazire Sağlam, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur, Seferihasar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün yanısıra siyaset, iş ve basın camiasının tanınmış isimleri katıldı. Tören öncesi Nihat Zeybekci ve Ertuğrul Özkök, bir süre sohbet etti. Daha sonra cenaze namazı kılındı, helallik alındı. 

Ertuğrul Özkökün annesi son yolculuğuna uğurlandı

'ANNE ACISI BAŞKA BİR ŞEY'

Ertuğrul Özkök, anne kaybetmenin başka bir şey olduğunu belirterek, "Bir zamanlar bana 'İnsanın babasını kaybetmesinin yaşı yoktur' demişlerdi. Doğru bir şey ama anne kaybettiğinde hiç yokmuş. Anne başka bir şey. Anneler böyle. Anneler, babalar geliyor, gidiyor" dedi. Tek tesellisinin, annesinin evlat acısı görmemesi olduğunu ifade eden Özkök, ölümlerin sıralı yaşandığını belirtti. Annesinin iyi bir insan olarak yaşadığını ve iyi bir insan olarak da öldüğünü söyleyen Ertuğrul Özkök, "5 çocuğuna çok iyi baktı. Minnet, şükran ve sevgi doluyuz. Anne acısı başka bir şey" dedi. Cenaze töreninin ardından, Hafize Özkök'ün cenazesi, Bornova Eski Mezarlık'ta, 10 yıl önce hayatını kaybeden eşi Şükrü Özkök'ün yanına defnedildi.

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