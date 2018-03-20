Ertelenen görüşme: YPG’liler Menbiç’ten çıkacaktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün ABD ile uzlaşmaya varılan yol haritasına göre terör örgütü YPG’nin, ABD ve Türkiye’nin nezaretinde Menbiç’ten çıkacağını hatırlattı. ABD’nin yeni dışişleri bakanı olarak aday gösterilen Mike Pompeo’nun, Kongre’de onay sürecinin ardından göreve başlamasına kadar geçecek sürede aranın ‘soğutulmaması’ gerektiğini belirtti. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile yaptığı basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

OPERASYON TAMAMLANDI

“(Zeytin Dalı harekâtına yönelik ABD’nin eleştirileri) Endişelenmeye gerek yok. Operasyon tamamlandı. Şehir merkezi ele geçirildi. Yakılma, yıkılma yok. Son derece dikkatli bir operasyon yürüttük. Afrin şehir merkezindeki siviller Türkiye’nin orada bulunmasında mutluyken ABD ve diğer bazı ülkeler neden rahatsızlık duyuyor? PKK lobisi Avrupa ülkelerinde ve PKK’yı destekleyen siyasetçiler var. Bunların baskısıyla bazı yöneticiler açıklama yapma zorunda hissediyor kendisini. ABD’nin durumuna gelecek olursak, neden ABD bundan rahatsız? Çünkü ABD, YPG ile iç içe. YPG’ye destek veriyor, YPG’den adeta medet umuyor.

Dün toplansaydık (19 Mart için planlanan ama ertelenen Tillerson görüşmesi) YPG Münbiç’ten (Menbiç) çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti. Biz ABD’ye ‘Siz buradan çıkın gidin’ demedik. 2016’dan bu yana YPG/PKK’nın buradan çıkacağına dair bize sözleri var. Çıktı mı? Çıkmadı. Bu ne demek? ABD sözünde durmadı. (Pompeo ile) Göreve başladıktan sonra görüşeceğiz. Biliyorsunuz ABD’de kongreden onay süreci var. Göreve başladığı zaman kendisini tebrik ederiz ve kaldığımız yerden çalışmalarımızı sürdürürüz. Kendisinde ve ABD’de aynı anlayışın olması gerekiyor. Tillerson’la bugün de (dün) görüşeceğiz.”