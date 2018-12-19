Ersoy: Süre uzatımından yararlandım
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, kendi şirketleri için imar barışından değil 49 yıllık süre uzatımından faydalandığını söyledi.
Ersoy, önceki gün Hürriyet’e röportajında, “Kendi oteliniz için yapı kayıt belgesine başvurdunuz mu?” sorusunun ardından yöneltilen “Süre uzatımına başvurdunuz mu” sorusuna, “Hepsine başvurdum, tamamına başvurdum. Çok büyük avantaj, niye kaçırayım” karşılığını verdi. Bu iki sorunun iç içe geçmesinden dolayı yanıtının yanlış anlaşıldığını kaydeden Bakan Ersoy, kendi şirketleri için imar barışından faydalanmadığını belirterek, “Biz ‘49 yıla uzatma fırsatı kaçmaz’ dedik, ‘İmar barışı kaçmaz’ demedik” açıklamasını yaptı.
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