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    Eroğlu: 'Herhalde Muharrem İnce'yi ekarte etmek için bu formülü buldu'

    AA
    04.05.2018 - 13:10 | Son Güncelleme:

    Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu'nu." dedi.

    Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni için geldiği Burdur'da, esnaf ziyaretinde bulundu.

    Eroğlu, gazetecilerin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi gösterdiğini hatırlatması üzerine, şöyle konuştu:
    "Bizim için önemi yok. Bizim adayımız belli. Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan. Onların kendi meselesi. Uğraşıp dursunlar. Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu'nu."
    Eroğlu, ziyarette esnafa çay, fidan ve tohum hediye etti. 

    Etiketler: Bakan , gündem
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