Erler beraat etti

Savunmaların tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı Mustafa Çorumlu, sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu. Müzakere arasından sonra hükmü açıklayan mahkeme, 11 sanığa “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ankara 18. Ağır Ceza, 27 sanığı da “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan müebbet hapisle cezalandırdı. Adam öldürmeye karıştığı belirlenen sanıkların cezaları arttırıldı.FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dün son kez görüldü. Savunmaların tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı Mustafa Çorumlu, sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu. Müzakere arasından sonra hükmü açıklayan mahkeme, 11 sanığa “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ankara 18. Ağır Ceza, 27 sanığı da “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan müebbet hapisle cezalandırdı. Adam öldürmeye karıştığı belirlenen sanıkların cezaları arttırıldı.Mahkeme, darbe girişimi sırasında er olarak vatani görevlerini yapan ve tutuksuz yargılanan 11 sanığın ise beraatine karar verdi.