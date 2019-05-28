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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Erken terhis sınır güvenliğinde sorun yaratmayacak’

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
‘Erken terhis sınır güvenliğinde sorun yaratmayacak’

YENİ askerlik sistemi kapsamında Ramazan Bayramı öncesi erken terhisin özellikle Türkiye’nin sınır güvenliğinde ciddi sorunlar yaratacağına dair iddialar, güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, “Ülkemizin, milletimizin güvenliğine, savunmasına hiçbir şekilde halel getirmeyecek bir sistem kurgulamaya çalıştık” derken, Hürriyet’e bilgi veren güvenlik kaynakları, bazı gazetelerde yer alan bu tür haberlerin, sosyal medyada dolaşan olumsuz algı yaratma maksadından esinlenerek yapıldığını vurguladı. Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlayacak tüm askeri araç ve gereçlerin terhis olacak askerler tarafından değil profesyonel kadrolar tarafından kullanıldığına dikkat çeken güvenlik kaynaklarının konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle:

‘OLUMSUZ ALGI MAKSATLI’

“Bazı gazetelerde ‘130 bin kişiyi terhis etmeyin’ diye, muhtemelen sosyal medyada dolaşan olumsuz algı yaratma maksatlı mesajlardan esinlenerek yapılmış haberler var. Yurtiçinde ve dışında çok büyük çaplı operasyonlar yapılıyor. Yüzlerce gemiyle ve uçakla tatbikatlar yapılıyor. Sadece bu ay, Konya’dan Kayseri’ye, Ege’den Karadeniz’e 4 tane U/A tatbikat yapıldı. Diğer yandan ülkenin dört bir yanında hudutlar korunuyor. Ayrıca Afganistan’dan Kosova’ya, Bosna’dan Adriyatik’e kadar ordumuz görevde. NATO’ya taahhütler devam ediyor. Orduda subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerden oluşmuş ciddi profesyonel kadro var. Bu kadar uçağı, gemiyi, tankı, topu, silahlı silahsız insansız hava araçlarını, zırhlı araçları terhis olacak askerler kullanmıyor. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi ve bağlı akademileri, okulları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınıf okulları ve eğitim merkezleri personel yetiştirmeye, eğitmeye devam ediyor. Bunlara ilave olarak onlarca komando tugayı var. Bunlar da uzman erbaşlardan oluşuyor. Şimdi yedek astsubaylar da gelecek, ordumuzun gücüne güç katacak.” 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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