‘Erken terhis sınır güvenliğinde sorun yaratmayacak’
YENİ askerlik sistemi kapsamında Ramazan Bayramı öncesi erken terhisin özellikle Türkiye’nin sınır güvenliğinde ciddi sorunlar yaratacağına dair iddialar, güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, “Ülkemizin, milletimizin güvenliğine, savunmasına hiçbir şekilde halel getirmeyecek bir sistem kurgulamaya çalıştık” derken, Hürriyet’e bilgi veren güvenlik kaynakları, bazı gazetelerde yer alan bu tür haberlerin, sosyal medyada dolaşan olumsuz algı yaratma maksadından esinlenerek yapıldığını vurguladı. Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlayacak tüm askeri araç ve gereçlerin terhis olacak askerler tarafından değil profesyonel kadrolar tarafından kullanıldığına dikkat çeken güvenlik kaynaklarının konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle:
‘OLUMSUZ ALGI MAKSATLI’
“Bazı gazetelerde ‘130 bin kişiyi terhis etmeyin’ diye, muhtemelen sosyal medyada dolaşan olumsuz algı yaratma maksatlı mesajlardan esinlenerek yapılmış haberler var. Yurtiçinde ve dışında çok büyük çaplı operasyonlar yapılıyor. Yüzlerce gemiyle ve uçakla tatbikatlar yapılıyor. Sadece bu ay, Konya’dan Kayseri’ye, Ege’den Karadeniz’e 4 tane U/A tatbikat yapıldı. Diğer yandan ülkenin dört bir yanında hudutlar korunuyor. Ayrıca Afganistan’dan Kosova’ya, Bosna’dan Adriyatik’e kadar ordumuz görevde. NATO’ya taahhütler devam ediyor. Orduda subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerden oluşmuş ciddi profesyonel kadro var. Bu kadar uçağı, gemiyi, tankı, topu, silahlı silahsız insansız hava araçlarını, zırhlı araçları terhis olacak askerler kullanmıyor. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi ve bağlı akademileri, okulları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınıf okulları ve eğitim merkezleri personel yetiştirmeye, eğitmeye devam ediyor. Bunlara ilave olarak onlarca komando tugayı var. Bunlar da uzman erbaşlardan oluşuyor. Şimdi yedek astsubaylar da gelecek, ordumuzun gücüne güç katacak.”
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