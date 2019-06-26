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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.06.2019 - 20:51, Son Güncelleme:

Erken terhis sevinci

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Erken terhis sevinci

Antalya’da yeni askerlik sistemi kapsamında 6 ayını dolduran askerler erken terhis sevinci yaşadı. Birliklerinden çıkan askerler büyük mutluluk yaşarken, arkadaşları ve komutanları ile vedalaşıp evlerinin yolunu tuttu

TBMM Genel Kurulu’nda yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun teklifinin kabul edilmesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı.

Antalya’nın Aksu İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran askerler bugün terhis edildi. Son içtimasını veren askerler daha sonra valizlerini topladı. Komutanları ve geride kalan arkadaşlarıyla vedalaşan askerler mutlu bir şekilde birliklerinden dışarı çıktı. Hepsinin yüzünden mutluluk gözlenen askerler komutanlık önünde özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Askerler hep bir ağızdan‘ En büyük jandarma’ dedikten sonra birbirleriyle vedalaşıp, evlerinin yolunu tuttu.

Erken terhis sevinci

"ANNESİNE SÜRPRİZ YAPACAK"

Memleketi Konya’ya gidecek olan Talha Alptekin, Askerlik düştü hepimiz çok mutluyuz. 9 aydır askerdim. Bizim için sürpriz oldu. İlk duyduğumda çok mutlu oldum. Şükür bugün hepimiz çıktık. Jandarmanın son askerleriyiz. Anneme babama geleceğimizi söylemedim. Sürpriz yapacağım. Annem bana, ‘Sana bu erken terhis vuruyor mu?” demişti. Bende ‘Bana vurmadı’ demiştim. 3 ay sonra geleceğimi söyledim. Şimdi gidince sürpriz olacak” dedi.

Erken terhis sevinci

SAKARYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ 58 ASKER ERKEN TERHİS OLDU

Askerlik sisteminin yeniden düzenlenmesi ile yayımlanan karar sonrasında Sakarya İl Jandarma Komutanlığında görevli 58 asker erken terhis oldu.

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan 58 asker, terhis belgelerinin imzalanmasının vatani borcunu ödeyerek terhis oldu. Terhis işlemleri tamamlanan askerler komutanları ile vedalaştıktan sonra terhis belgesini alarak görevini tamamladı. Erken terhis olmanın mutluluğu gözlerinden okunan askerlerin bir kısmını akrabaları tarafından askeriyenin nizamiye kapısından alındı.

ŞAFAK DÜN AKŞAM 65’İDİ, BUGÜN TERHİS OLUYORUZ

10 aydır vatani görevini devam ettiren ve terhis olan 22 yaşındaki Jandarma Er Berke Tarkancı, “Şafak dün akşam 65’idi bugün terhis oluyoruz. Biz 10 aydır zaten vatani görevimizi istekli bir şekilde yerine getiriyorduk. Vatani görevimizi yapmaktan mutlu, gururlu ve onurluyduk. Fakat yeni yasa ile birlikte ailelerimize biraz daha erken kavuştuk. Bunun için mutluyuz, huzurluyuz. Vatanımıza hizmet ettiğimiz için de onurluyuz, gururluyuz. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun” dedi.

Erken terhis sevinci



İHTİYAÇ ANINDA TEKRAR YAPMAYA HAZIRIZ

Terhis olan Jandarma Onbaşı İbrahim Ziyagil ise, ihtiyaç anında vatani görevini tekrar yapmaya hazır olduğunu belirterek, “Yeni düzenleme güzel. Asker fazlalığını giderecek güzel sistem. 10 aydır askerim, biz bu yasayı daha erken bekliyorduk ama 50 gün kala olması da güzel oldu. 50 günüm kalmıştı askerliğimin bitmesine. Sakarya olsun, Hakkari, Tekirdağ olsun vatan bize nerede ihtiyaç duyduysa orada askerliğimizi yaptık. Şanımızla, şerefimizle gurur duyuyoruz. 10 ayda, 12 ayda, 6 ayda yapsak vatan borcu. Bütün milletimiz bizlere haklarını helal etsin, bizde helal ediyoruz. İhtiyaç anında tekrar yapmaya hazırız” diye konuştu.

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