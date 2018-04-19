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    Erken seçimin ilk kazananı Sırrı Süreyya Önder oldu

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 09:36 | Son Güncelleme:

    HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in seçimin 24 Haziran'da yapılacağı konusunda, 3 CHP'li vekille iddiaya girdiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından Önder'in, 3 vekilden takım elbise kazandığı öğrenildi.

    Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, 24 Haziran 2018 olarak açıklanan erken seçim tarihi hem iktidar hem de muhalefet cephesinde şaşkınlık yaratırken, bu tarihi yaklaşık 5 ay önce HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in söylediği ortaya çıktı.
    Muhalefet kulisindeki milletvekillerinden edinilen bilgiye göre, Önder 22 Aralık 2017 tarihinde bir grup CHP’li milletvekili ile sohbetinde mevcut siyasi süreci değerlendirdi ve seçimlerin 13 Mayıs ya da 24 Haziran tarihinde yapılacağını söyledi. Önder’in iddialı sözleri üzerine, CHP milletvekilleri bahse girdi. Bahse konu da takım elbise oldu.

    HDP’li Önder ile erken seçim bahsine giren 3 CHP’li milletvekili konuştukları gün olan 22 Aralık tarihini ve iddia edilen erken seçim tarihlerini cep telefonlarına not etti.

    BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASINDAN SONRA ‘KAYBETTİN’ TELEFONU

    CHP’lilerin cep telefonlarına aldıkları notlar aylar sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yapıp, 26 Ağustos tarihi önerisi getirmesi üzerine yeniden açıldı. 3 CHP milletvekili Bahçeli’nin konuşmasının ardından HDP’li Önder’i arayarak iddiayı kaybettiğini söyledi. Ancak Önder iddiasının arkasındaydı.

    Son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyleyeceğini ifade eden Önder, erken seçim için 24 Haziran tarihinin açıklanacağını tekrarladı. Erdoğan da, Önder’in erken seçim için beklediği tarih olan 24 Haziran’ı kamuoyuna duyurdu.

    KHK İLE İHRAÇ EDİLENLERE HEDİYE EDECEK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim tarihi olarak 24 Haziran’ı açıklaması üzerine 3 CHP milletvekili de Önder’i arayarak tebrik etti. Milletvekilleri şimdi söz verdikleri 3 takım elbiseyi öğrenci ve KHK ile ihraç edilenlere hediye edecek.

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    Etiketler: son dakika , haber , seçim iddiası , gündem
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